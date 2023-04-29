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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye yanıt

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye yanıt

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın sahada kalmaya devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz."

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