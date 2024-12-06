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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mutlu Demirtaştan  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in medyada yaptığı ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "hakareti" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünün ise resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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