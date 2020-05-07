Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiği ve başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Emre Doğan   | 07.05.2020
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfından geçmiş olsun mesajları

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe'den liglerin 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili açıklama
Türk Konseyi ülkeleri salgın dönemindeki oturma izni ihlallerinde ceza uygulamayacak
İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den vatandaşlara Kovid-19'la mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Benzer haberler

Fenerbahçe'den liglerin 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den liglerin 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir, antrenmanlara başladı

Medipol Başakşehir, antrenmanlara başladı
Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan açıklaması

Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan açıklaması
TFF sözleşmelerle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla tavsiye kararları aldı

TFF sözleşmelerle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla tavsiye kararları aldı