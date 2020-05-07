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Spor, Futbol

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Trabzonspor'un eski yöneticisi Sönmez ve ailesi taburcu oldu

Kovid-19 tedavisi sonrası iyileşen Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Kenan Sönmez ve ailesi taburcu edildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 07.05.2020
Kovid-19 tedavisi tamamlanan Trabzonspor'un eski yöneticisi Sönmez ve ailesi taburcu oldu

Trabzon

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden iş adamı Kenan Sönmez'in 22 Nisan'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sönmez'in, annesi, eşi ve kız kardeşi de aynı gün şüpheli vaka olarak hastanede tedavi altına alındı.


Hastanede 14 gün boyunca tedavi gören ve tekrarlanan Kovid-19 testleri negatif çıkan Sönmez ve ailesi, sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilen Sönmez ailesi, izolasyon süreçlerini tamamlamaları için 112 Acil Servis ekipleriyle evlerine götürüldü.

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