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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir. Sahada ölümüne mücadele etmiştir. Olumsuz olan saha dışıları bizden uzak olsun." dedi.

Ercan Çakar   | 17.05.2019
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir AA/Yasin Aras

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışında her şeyi sahada kazandıklarını belirterek, "Hak edilmiş, şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza yaklaşık 45 saat sonra ulaşmayı diliyorum." dedi.

Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından Radisson Blu Hotel'de düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile çok sayıda davetlinin de yer aldığı iftarda kısa bir konuşma yaptı.

"22. şampiyonluğumuza yaklaşık 45 saat sonra ulaşmayı diliyorum"

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir. Sahada ölümüne mücadele etmiştir. Olumsuz olan saha dışıları bizden uzak olsun. Hak edilmiş, şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza yaklaşık 45 saat sonra ulaşmayı diliyorum. O gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak basıp, bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100. yıl dönümüdür. Ben Ata'mızın yaktığı bu ateşten esinlenerek, Galatasaray ateşinin sonsuza dek sürmesini diliyorum."

Derneğe yeni üye olan isimlere plaketlerinin verildiği iftarda, Galatasaray'ın kazandığı Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi.

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