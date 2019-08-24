Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Istanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki pas çalışması yaptı. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç yarın saat 21.45'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.