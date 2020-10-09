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Spor, Futbol

Galatasaray ile Ümit Milli Takım golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlık maçında Ümit Milli Takım ile karşı karşıya geldi.

Hilmi Sever   | 09.10.2020
Galatasaray ile Ümit Milli Takım golsüz berabere kaldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı. 

Galatasaray karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Sekidika, Belhanda, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Arda Turan ve Diagne ilk 11'iyle başladı. İkinci yarının başında Diagne'nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

Galatasaray'da milli takım kamplarındaki Emre Kılınç, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Linnes, Elabdellaoui, Luyindama, Feghouli, Babel ve Falcao maçta yer almadı.

Emre Akbaba ile Saracchi, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı. Taylan Antalyalı ve Etebo ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tedavileri sonrası takımdan ayrı salonda çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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