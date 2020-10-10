Heat NBA finalinde 2. galibiyetini elde etti

Ankara
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi.
Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde geçen Heat, soyunma odasına da 60-56 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 6 sayıya (88-82) çıkaran Heat, sahadan 111-108 galip ayrıldı.
Maçı 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla tamamlayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, seride 2. kez "triple double"a imza attı. Duncan Robinson da 13'te 7 üçlük isabetiyle 26 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Butler, bir NBA final karşılaşmasında 35 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 5 top çalma üreten ilk oyuncu oldu.
Lakers'ta LeBron James'in 40 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve Anthony Davis'in 28 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Final serisinin 6. maçı, 12 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.