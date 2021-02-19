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Spor, Futbol

Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay   | 19.02.2021
Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

İstanbul

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

Bu sezonki 3. maç

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.

Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi.

Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maçlık ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren ve Antalya kampına dahil edilmesine rağmen henüz takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli'nin de süre alması beklenmiyor.

Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 10. randevu

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 6, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, Alanya temsilcisiyle yaptığı ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Ligdeki son 2 randevuda ise gülen taraf Alanyaspor oldu.

Geride kalan 9 maçta sarı-kırmızılı takımın 23 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ile deplasmanda çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Bir maçı ev sahibi ekip üstün bitirirken 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 9 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Alanyaspor, sahasındaki son 2 maçta rakibine yenilmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda turuncu-yeşilli takımın 5 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verebildi.

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