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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbol Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları oynanacak. TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig'e ise 22'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 19.02.2021
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Bugün:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Şubat Pazar:

13.00 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

Misli.com 3. Lig

2. Grup

21 Şubat Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Karaman Belediyespor-Fethiyespor (Kemal Kaynaş)

13.00 Tekirdağspor-Ceyhanspor (Namık Kemal)

13.00 Yozgatspor 1959-Kahta 02 (Sorgun İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Mardin Fosfatspor (Darıca İlçe)

13.00 Nazilli Belediyespor-İskenderun (Nazilli İlçe)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Belediye Kütahyaspor (Alemdağ)

13.00 Ağrı 1970-Halide Edip Adıvarspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

3. Grup

21 Şubat Pazar:

13.00 Osmaniyespor-Erbaaspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Altındağspor-Isparta 32 (Çubuk İlçe)

13.00 Şile Yıldızspor-Esenler Erokspor (Şile)

13.00 İçel İdmanyurdu-Gölcükspor (Mersin)

13.00 Batman Petrolspor-Elazığ Karakoçan (Batman Yeni Şehir)

13.00 Karşıyaka-Yalovaspor (İzmir Atatürk)

13.00 Somaspor-Cizrespor (Soma Atatürk)

13.00 Çarşambaspor-Çatalcaspor (Çarşamba İlçe)

4. Grup

21 Şubat Pazar:

12.00 Siirt İl Özel İdare-Düzcespor (Siirt Atatürk)

13.00 Silivrispor-52 Orduspor FK (Silivri)

13.00 Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Kozanspor-1954 Kelkit Belediyespor (İsmet Atlı)

13.00 Muğlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bergama Belediyespor (Başpınar)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Bayrampaşa-Alanya Kestelspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

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