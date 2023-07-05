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Spor, Futbol

Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik

Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti.

Hilmi Sever  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce 19.45'te başlayacağı duyurulan karşılaşma saat 20.30'a alındı.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.

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