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Spor, Futbol

Galatasaray hazırlık maçını farklı kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de son dönemdeki kötü performansıyla küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 gibi farklı bir skorla yenildi.

Ercan Çakar   | 28.01.2022
Galatasaray hazırlık maçını farklı kaybetti

Istanbul

Sarı-kırmızılı takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Tuzlaspor'un gollerini Okwuchukwu Ezeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Jurgen Bardhi kaydederken, Galatasaray'ın golleri ise Onat Kutay Kurt (kendi kalesine) ile Ömer Bayram attı.

Galatasaray'da 31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre tedavi gören Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui de maçta forma giydi. Elabdellaoui, 13 ay sonra bir karşılaşmada görev aldı.

Torrent yönetimindeki 4. maçını da kaybetti

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

İspanyol teknik adam ile Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, hazırlık müsabakasında da Tuzlaspor'a yenildi.

Galatasaray bu 4 karşılaşmada da öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı.

Ligde son 12 maçının sadece birini kazanan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının 3 puan üzerinde, 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Altaş Denizlispor'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu lider bitirdi ve doğrudan son 16 turunda mücadele etme hakkı elde etti.


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