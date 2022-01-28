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Spor

Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışamayacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, yarın başlayacak Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında, aracının yetişmemesi nedeniyle yarışamayacak.

Erkan Tiryaki   | 28.01.2022
Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışamayacak

Ankara

Bu sezon Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Geçen hafta yarışın ilk ayağında kaza yapan Cem, aracının hafta sonu yapılacak yarışa yetiştirilemediğini belirterek, "Aracımın bu hafta sonuna yetişmesi için tüm ekip son ana kadar çok çabaladık ama yetişemeyeceği bilgisini az önce net bir şekilde aldım. Formula Asya'da maalesef bu hafta sonu yokum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Formula 2 için tam gaz hazırlanmaya devam." ifadelerini kullandı.


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