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Spor, Futbol

Galatasaray, Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttu

Galatasaray Kulübü, bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttuğunu açıkladı.

Erkan Tiryaki  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Galatasaray, Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttu

Ankara

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

Oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin avro ödeneceği ifade edildi.

Geçen sezon Galatasaray'la Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ziyech, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyip 8 gol attı.

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