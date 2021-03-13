Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendi.

Ramazan Kaya   | 13.03.2021
Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendi.

İlk yarı

9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

29. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

30. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

38. dakikada Avramovski'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'nın çeldiği top kornere gitti.

44. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Falcao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

48. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çeldi. Savunma oyuncuları, Mustafa Muhammed'den önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada Emre Kılınç'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Marcao kafayla topu arka direğe aşırdı. Emre Akbaba'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

79. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Onyekuru'nun pasında Falcao, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasındaki Falcao'nun vuruşunda üst direkten dönen meşin yuvarlağı Onyekuru tamamladı: 0-2

89. dakikada Galatasaray üçüncü golünü buldu. Feghouli'nin pasında topla ceza sahasına giren ve kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı

Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı

Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

'Üç puanla başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Aytemiz Alanyaspor'dan bol gollü galibiyet

Aytemiz Alanyaspor'dan bol gollü galibiyet
Çaykur Rizespor tek golle kazandı

Çaykur Rizespor tek golle kazandı
'Üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var'

'Üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var'