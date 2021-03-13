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Real Madrid'e 3 puanı 90+1'de Benzema getirdi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 2-1 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 13.03.2021
Real Madrid'e 3 puanı 90+1'de Benzema getirdi

İstanbul

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Elche, 61. dakikada Dani Calvo'nun golüyle öne geçti.

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, 73 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Puanını 57'ye çıkaran Madrid ekibi maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, 24 puanlı Elche 17. sırada kaldı.


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