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Spor, Futbol

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

Emrah Oktay   | 22.01.2020
Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödenecek.

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

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