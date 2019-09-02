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Spor, Futbol

Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e kiraladı

Galatasaray, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Belçika'nın Club Brugge ekibine kiraladı.

Ercan Çakar   | 02.09.2019
Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e kiraladı

İstanbul

Galatasaray, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Belçika'nın Club Brugge ekibine kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Club Brugge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Club Brugge'ün Galatasaray'a 3 milyon 350 bin avro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilerek, "Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2 milyon 115 bin avro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13 milyon avro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir." denildi.

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