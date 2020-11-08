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Spor, Futbol

Galatasaray deplasmandan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Önder Felek   | 08.11.2020
Galatasaray deplasmandan 3 puanla döndü Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

70. dakikada Claudemir'in ceza yayı üzerinden hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

72. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasına hareketlenen Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2

79. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu güçlükle kornere gönderdi.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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