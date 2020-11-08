Euro
10.14
Dolar
8.38
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Üç puanı aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, özellikle bir saat çok iyi oynadılar." dedi.

Önder Felek   | 08.11.2020
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler

Sivas

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet nedeniyle futbolcularını kutladı.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sivas deplasmanında 3 puanı almak önemli bir iş. Üç puanı aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, özellikle bir saat çok iyi oynadılar." dedi.

Organizasyonlarının ve sahadaki parselizasyonlarının çok iyi olduğunu dile getiren Terim, şöyle konuştu:

"2-0'dan sonra farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. O yüzden sonuç olarak kritik zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arada (milli maç arası), kalan oyuncularımızla Kayserispor maçına hazırlanacağız. Milli takıma giden oyuncularımız var. 1-2 sakat oyuncumuz da var maalesef. Umarım tam takım, kazasız belasız herkes milli takımdan döner, bu iyi gidişimize de devam ederiz."

Arda Turan'ın performansı

Terim, Arda Turan'ın performansının sorulması üzerine ,"Arda bugün hakikaten çok iyi oynadı. Gol attı, oyuna katkısı çok yüksekti, iştahlıydı. Oynadığı oyundan zevk alınca da yetenekli, lider bir Arda çıktı. Onun adına da Galatasaray adına da memnunum. Onu ve şahsında tüm arkadaşlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı
Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti
Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur

Benzer haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler

Galatasaray deplasmandan 3 puanla döndü

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

Hatayspor deplasmanda kazandı

Hatayspor deplasmanda kazandı
Medipol Başakşehir üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir üst üste dördüncü galibiyetini aldı
Yeni Malatyapor evinde 3 puana 2 golle uzandı

Yeni Malatyapor evinde 3 puana 2 golle uzandı