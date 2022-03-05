Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,670.10
BTC/USDT
39,523.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray deplasmanda puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Basir Gülüm, Abdullah Doğan   | 05.03.2022
Galatasaray deplasmanda puan kaybetti Fotoğraf: Serhat Çetinkaya / AA

Konya

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı

47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.

60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.

82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek

Benzer haberler

Galatasaray deplasmanda puan kaybetti

Galatasaray deplasmanda puan kaybetti

Giresunspor deplasmanda kazandı

Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı
Süper Lig şampiyonu Bursaspor alt ligde eski günlerini arıyor

Süper Lig şampiyonu Bursaspor alt ligde eski günlerini arıyor