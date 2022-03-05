Galatasaray deplasmanda puan kaybetti

Konya
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0
36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.
İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarı
47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.
60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.
72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.
82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.