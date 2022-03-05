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Deniz Öncü, Katar'da sezonun açılış yarışına 4. sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun Katar'daki açılış yarışına 4. sıradan başlayacak.

Fatih Çakmak   | 05.03.2022
Deniz Öncü, Katar'da sezonun açılış yarışına 4. sıradan başlayacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın 21 ayaklık 2022 sezonunda ilk yarış, yarın Doha'da 5,4 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Lusail Pisti'nde TSİ 15.00'te start alacak.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla bugün sıralama turlarında yarışan Deniz Öncü, dördüncü sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı motosikletçi, 18 turluk sezonun ilk yarışı öncesi, "Dünden beri motosikletle ilgili pek iyi şeyler hissetmiyorum. Bazı değişiklikler yaptık ve sonunda daha iyi hissetmeye başladım. Yarış için iyi bir kurulum bulduk. Dördüncü sıra o kadar da kötü değil. Yılın açılış yarışı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." açıklamasında bulundu.

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