Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.