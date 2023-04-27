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Spor, Futbol

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hilmi Sever  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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