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Spor, Futbol

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Emre Doğan, Süha Sür   | 07.05.2021
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul

Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

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