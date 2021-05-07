Euro
10.02
Dolar
8.29
BIST 100
1,435.18
Altın
1,819.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbol'da haftanın programı

Süper Lig'de 40. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'de normal sezon 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Metin Arslancan   | 07.05.2021
Futbol'da haftanın programı

İstanbul

Süper Lig'de 40. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'de normal sezon 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Misli.com 2. Lig'de de normal sezon 38. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise play-off çeyrek final rövanş karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

9 Mayıs Pazar:

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)

20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)

15.00 Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Hacettepe (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Gümüşhanespor (Kocaeli)

15.00 Çorum-Sarıyer (Çorum Şehir)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Pendikspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Turgutluspor-Bodrumspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Mamak (Serik İsmail Oğan)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor (Esenler Erokspor)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor (Gazi)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi) (1-2)

20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (Yeni Buca) (1-1)

2. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun (Zafer) (0-1)

20.30 Fethiyespor-Yomraspor (Fethiye İlçe) (2-1)

3. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin) (0-0)

20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor) (1-0)

4. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) (2-2)

16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz) (2-1)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İçişleri Bakanı Soylu: Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz
Pfizer ve BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak

Benzer haberler

Galatasaray, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Futbol'da haftanın programı

Süper Lig'de kritik cumartesi

PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Olağan seçim en geç haziran ayı içerisinde yapılacak

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Olağan seçim en geç haziran ayı içerisinde yapılacak
Çaykur Rizespor'da sakat oyuncular işleri zorlaştırıyor

Çaykur Rizespor'da sakat oyuncular işleri zorlaştırıyor