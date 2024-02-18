Galatasaray, başkentten lider dönüyor

Ankara
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.
49. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.
51. dakikada Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
76. dakikada Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı.
Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı
ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti.
Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.
Üst üste 10. galibiyet
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.
Ligde yenilmezliği 14 maça yükseldi
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Kalesini yine gole kapattı
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.
Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.
Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.
Kerem Demirbay ligde de golünü attı
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.
Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
Kazımcan Karataş ıslıklandı
MKE Ankaragücü taraftarı, futbolcuları Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
Ara transferde Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan, eski takımına karşı oynadığı maçta iyi bir performans ortaya koyamadı.
Genç futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıya sebebiyet verdikten ve 3. gol geldikten sonra sarı-lacivertli taraftarlarca top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da gollerde hatası bulunan Kazımcan'ı ilk yarının sonunda oyundan çıkardı.
MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor
MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Ligdeki son 4 maçında sadece 1 puan alan sarı-lacivertliler, 29 puanda kaldı ve düşme hattıyla puan farkı 1'e düştü.
Okan Buruk: İstediğimiz 3 puanı aldık
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçta önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, MKE Ankaragücü'nün sahasında çok ateşli taraftar önünde oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Zor bir deplasman bekliyorduk. Uzun süre sonra ilk seyircili maçlarıydı. Maça iyi başlamak önemliydi. Rakibimiz taraftarıyla coşkuyu oluşturmadan skoru bulmalıydık. İlk 15 dakikada bunu başardık. Erken goller bizi yukarı, rakibimizi aşağıya çekti. Oyunun genelinde üstün olan taraftık. İstediğimiz 3 puanı aldık. Sakatlık olmayan güzel bir maç oldu. Saha zemininde de 10 gün önceyle büyük fark oluşmuş. Burada iyi bir bakım çalışması yapıldı. Oyuncu sağlığını etkileyecek bir zemin olmadı. Bu bakımı yapanlara teşekkür ediyorum."
Okan Buruk, 3 kupada da hedeflerinin olduğunu ve şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.
Çok değerli oyuncularla çalıştığını ve takımın ruhunu 2000'deki UEFA Kupası'nı kazanan takıma benzettiğini anlatan Buruk, "Şampiyonluğa olan inancımızı net bir şekilde gösteriyoruz. Avrupa'daki başarıyı da çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. İlk yarıda oyun olarak bunu ortaya koyduk. O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım. Hedefimiz ligde şampiyonluk, Avrupa'da da tekrar final oynayabilmek. Bu hedefleri gerçekleştirmek bizim için önemli hayaller." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanın önemine vurgu yapan Buruk, "Bu maçı şampiyonluk maçlarından biri olarak görüyorum. Ankaragücü taraftarının önünde oynamak çok zordur. Şampiyonluğa oynayan iki takım da kazanarak gittiği için kimsenin puan kaybına tahammüllü yok. Her maçı şampiyonluk maçı olarak görüyorum. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Bütün maçları kazanmamız lazım sezon sonuna kadar. Sondan bir hafta önce oynanacak derbide mi belli olacak yoksa daha önce mi, rakibin oynadığı maçlara da bağlı. Hedefimiz o maça şampiyon çıkmak. İki takım da bunu hayal ediyor." diye konuştu.
Okan Buruk, Fenerbahçe'yle oynayacakları Süper Kupa maçının tarihinin henüz belli olmamasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:
"Nisan ayında fikstüre yerleştirecek yer yok. 20 takımlı bir lig oynuyoruz. Biz de devamlı maç oynuyoruz üç günde bir. Bizim için bir şey değişmiyor. Nisan ayında da olsa, ne zaman uygun görürlerse oynamaya razı oluruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.