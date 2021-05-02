Galatasaray başkentten 3 puanla döndü

Ankara
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray - Gençlerbirliği maçının 12. dakikasında Babel'e yapılan faulde topun başına Gedson Fernandes geçti. Gedson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.
21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Nordfeldt'in solundan ağlarla buluştu: 0-1. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Donk'un uzun pasında top Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın kafasından sekti. Emre Akbaba'nın top yere düşmeden ceza sahasının sağından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
65. dakikada Babel'in ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Babel'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
75. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe atışında Marcao kafa vuruşunu yaptı, kaleci Nordfeldt topu kurtarmayı başardı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.