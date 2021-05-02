Rusya'da şampiyon Zenit
Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.
Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.
Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.