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Rusya'da şampiyon Zenit

Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Abdulkadir Karakaya   | 02.05.2021
Rusya'da şampiyon Zenit

İstanbul

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.

Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

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