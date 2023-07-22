Galatasaray, Bakambu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Bu gece İstanbul'a gelecek Cedric Bakambu da sosyal medya hesabından "Bu gece görüşürüz" mesajı paylaşmıştı.
Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.