Euro
6.47
Dolar
5.81
BIST 100
107,921.70
Altın
1,474.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı.

Yusuf Özcan   | 12.12.2019
Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

UEFA Champions League Round 6th, PSG vs Galatasaray SK in Parc des Princes, Paris.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Galatasaray ile Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncuları Emre Mor (solda) ve Belhanda (sağda) rakipleri ile mücadele etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi.

İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. 

4. dakikada PSG gole yaklaştı. Bernat'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sarabia topa gelişine vurdu ve sağ üst köşeye giden topu kaleci Muslera kurtardı.

20. dakikada orta alanda aldığı topla hareketlenen Lemina ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Mbappe'nin pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlığı filelere bıraktı.

35. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın pasıyla sağ çizgide topla buluşan Sarabia'nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

47. dakikada PSG 3-0 öne geçti. Mbappe'nin topuk pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Neymar sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

63. dakikada PSG farkı 4'e çıkardı. Neymar'ın pasıyla hareketlenen Mbappe sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

82. dakikada Donk cezası sahası içerisinde Mbappe'yi düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Cavani kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

PSG, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 5-0 kazandı.

A Grubu'nda lider Paris Saint-Germain puanını 16'ya yükseltirken, son sıradaki Galatasaray 2 puanda kaldı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Paris Saint-Germain ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yoluna devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası

Benzer haberler

Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti

Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz ameliyat edildi

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta tur atladı

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır
Fenerbahçe Futbol Takımı yeni otobüsünü teslim aldı

Fenerbahçe Futbol Takımı yeni otobüsünü teslim aldı
Kayserispor'da eksikler can sıkıyor

Kayserispor'da eksikler can sıkıyor