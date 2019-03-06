Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.15
Dolar
5.43
BIST 100
103,452.90
Altın
1,286.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ercan Çakar   | 06.03.2019
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılık çalışması yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

'Tribünlerde birlik ve beraberlik sürmeli'

'Tribünlerde birlik ve beraberlik sürmeli'

Sivasspor'da Muhammet Demir'den kötü haber

'Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacak'

Süper Lig'de pes etmeyenlerin haftası

Süper Lig'de pes etmeyenlerin haftası
Trabzonspor'un ikinci yarı hüsranı

Trabzonspor'un ikinci yarı hüsranı
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm