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Spor, Futbol

Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.

Serdal Kalaycı  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı

İstanbul

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