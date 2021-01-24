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Spor, Futbol

Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Volkan Kaşik,Mehmet Akif Parlak   | 24.01.2021
Galatasaray 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Malatya

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumunda Galatasaray ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı Arda Turan (sağ 2), rakibi Wallece (sağ) ile mücadele etti. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Terim: İlk yarının hayal kırıklıkları, kaybettiğimiz gereksiz puanlardır

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha zemininin kötü olduğunu, böyle bir sahada oynamanın kolay olmadığını ifade etti.

Top kontrolünün iki veya üç hamlede ancak yapıldığı bir ortamda ısrarla oyuna hakim olmak için çabaladıklarını belirten Terim, "Bu bizim oyun kültürümüz. Bunu da geliştirmek en büyük dileğim. Her gün de gelişiyor, görüyorum. Buna rağmen Malatyaspor'a pek pozisyon vermedik, hatta hiç pozisyon vermedik desek belki yeridir. Bu, çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

Terim, karşılaşmada son vuruşları, pasları iyi yapsalar daha önce öne geçebileceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öne geçince çok değişik bir oyun oynanma ihtimali yüzde 100, rakip için de bizim için de. Bu arada fizik olarak da çok üstün, neredeyse bir kafa vurdurmayan, iyi mücadele eden bir Malatyaspor da var. Buradan Hamza hoca ve talebelerini tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bazen işte kupada yediğimiz golü onlar ligde yiyor. Böyle enteresan işler oluyor. Set oyununu iyi oynayan oyuncularımızı değiştirdik, 'Son 15 dakikada rakibin arkasına top atan oyuncularla devam edelim.' dedim. Bence doğru oldu. Çünkü her saniye oyunun gidişatına ve oyuncu performanslarına göre hamle yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yaptığımız hamleler de doğru oldu. Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi. Gerçi herhangi bir izin yok, devam edeceğiz ama Malatya gibi önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici, oyuncularımı da kutluyorum. Malatyaspor'a da başarılar diliyorum."

Fatih Terim, bir basın mensubunun "Lige ara verilmeyecek olsa da ilk yarı resmi olarak tamamlandı. Galatasaray 39 puana sahip, toplanan puanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce ilk yarıda en büyük hayal kırıklıkları neler?" sorusuna, "39 puanı az olarak değerlendiriyorum. İlk yarının hayal kırıklıkları kaybettiğimiz gereksiz puanlardır." yanıtını verdi.

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