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Spor, Futbol

Galatasaray, 12. haftayı 31 puanla ilk sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Fatih Erel  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Galatasaray, 12. haftayı 31 puanla ilk sırada tamamladı

İstanbul

Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Günün bir diğer maçında ise Göztepe, ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Sonuçlar

Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: 1-2

Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-1

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Galatasaray-Samsunspor: 3-2

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0

Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0

Puan durumu

Ligde 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY11101032112131
2.FENERBAHÇE118212791826
3.SAMSUNSPOR1281324131125
4.İKAS EYÜPSPOR126421811722
5.BEŞİKTAŞ116321910921
6.GÖZTEPE115331913618
7.NET GLOBAL SİVASSPOR125251720-317
8.RAMS BAŞAKŞEHİR114431714316
9.KASIMPAŞA123541619-314
10.TÜMOSAN KONYASPOR124261420-614
11.ONVO ANTALYASPOR124261524-914
12.ÇAYKUR RİZESPOR114161019-913
13.TRABZONSPOR112631214-212
14.GAZİANTEP FK113351518-312
15.BELLONA KAYSERİSPOR112631116-512
16.SİPAY BODRUM FK123271016-611
17.CORENDON ALANYASPOR11245914-510
18.ATAKAŞ HATAYSPOR111371018-86
19.ADANA DEMİRSPOR11029925-162

13. hafta

23 Kasım Cumartesi:

13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)

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