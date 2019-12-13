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Spor, Futbol

Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 13.12.2019
Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

İstanbul

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 6. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendiği maçta forma giyen sol bek Clichy'nin de yer aldığı haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL)

Defans: Ashley Young (Manchester United), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), Gael Clichy (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Bukayo Saka (Arsenal), Roman Bezus (Gent), Juan Mata (Manchester United), Takuma Asano (Partizan)

Forvet: Diogo Jota (Wolverhampton), Mason Greenwood (Manchester United)

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