Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)
Yarın:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
10 Aralık Pazar günü:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)
10 Aralık Pazar:
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Kırşehir FK (Kırklareli Atatürk)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Serik Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 HES İlaç Afyonspor-Bursaspor (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Diyarbakır)
14.00 Vanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Van Atatürk)
14.00 Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
11 Aralık Pazartesi:
14.00 Esenler Erokspor-Bucaspor 1928 (Esenler Erokspor
Kırmızı Grup:
10 Aralık Pazar:
14.00 İnegölspor-Isparta 32 (İnegöl İlçe)
14.00 GMG Kastamonuspor-Karaman FK (Gazi)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
14.00 Somaspor-Belediye Derincespor (Soma Atatürk)
14.00 Menemen FK-Uşakspor (Menemen İlçe)
14.00 Denizlispor-İskenderunspor (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
11 Aralık Pazartesi:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Etimesgut Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Fethiyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Fethiye İlçe
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Küçükçekemce Sinop SK-52 Orduspor (Bağcılar Mahmutbey)
10 Aralık Pazar:
13.00 Malatya Arguvan SK-Karabük İdmanyurdu (Arguvan İlçe)
13.00 Mardin 1969-Edirnespor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkalegücü SK (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Tarsus İdmanyurdu-İnegöl Kafkas SK (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
14.00 Artvin Hopaspor-Talasgücü Belediyespor (Hopa İlçe)
2. Grup:
10 Aralık Pazar:
14.00 Efeler 09-Kelkit Hürriyet SK (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Hacettepe 1945 SK-Karşıyaka (Aktepe)
14.00 Sapanca Gençlikspor-3Gen Holding Elazığspor (Sapanca Atatürk)
14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Silifke Belediyespor (Eynesil İlçe)
14.00 Amasyaspor-Ergene Velimeşespor (12 Haziran)
14.00 Pazarspor-TPAO Batman Petrolspor (Pazar İlçe)
3. Grup:
10 Aralık Pazar:
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Onvo Ağrı 1970 SK (Darıca İlçe)
14.00 Osmaniyespor FK-Karaköprü Belediyespor (7 Ocak)
14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Fatsa Belediyespor-1922 Konyaspor (Fatsa İlçe)
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silivrispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Akhisarspor (Erbaa İlçe)
4. Grup:
10 Aralık Pazar:
13.00 23 Elazığ FK-Güneş Holding Çankaya SK (Elazığ Doğukent)
13.00 Armoni Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Muş 1984 Muşsspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muş Şehir)
14.00 Balıkesirspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Balıkesir Atatürk)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Tokat Belediye Plevnespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 İdaş Çatalcaspor-Bitexen Adana 1954 FK (Çatalca İzettin)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Nevşehir Gazi)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
10 Aralık Pazar:
11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Galatasaray (Şehit Vefa Karakurdu)
11.30 Hakkarigücüspor-Amed Sportif Faaliyetler (Merzan Şehir)
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Vefa)
13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ataşehir Belediyespor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
13.00 ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beylerbeyi SK (Mustafa Çetinkaya)
11 Aralık Pazartesi:
17.30 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beşiktaş JK United Payment (Osmanlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.