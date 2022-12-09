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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'de 17'nci, TFF 2. Lig'de 18'inci, TFF 3. Lig'de 16'ncı hafta; Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta maçları yapılacak.

Murat Kaya   | 09.12.2022
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

11 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Batman Petrolspor (Bolluca)

14.00 İnegölspor-Ankaraspor (İnegöl İlçe)

11 Aralık Pazar:

14.00 Menemen FK-Sivas Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Isparta 32-Çorum FK (Isparta Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-HES İlaç Afyonspor (11 Nisan)

14.00 Somaspor-Bursaspor (Soma Atatürk)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler (Düzce 18 Temmuz)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

11 Aralık Pazar:

13.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (7 Ocak)

13.00 1461 Trabzon FK-Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 GMG Kastamonuspor-Kocaelispor (Gazi)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Diyarbekirspor-Sarıyer (Diyarbakır)

14.00 Adıyaman FK-Pazarspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Ankara Demirspor-Weecoins Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bitexen Vanspor FK-Uşakspor (Van Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 52 Orduspor FK-Yomraspor (Yeni Ordu)

14.00 Çatalcaspor-Amasyaspor FK (Çatalca İzzettin)

11 Aralık Pazar:

14.00 Belediye Derincespor-Hacettepe 1945 (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karşıyaka (Dumlupınar)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.00 Edirnespor-BC Group Ağrı 1970 (Edirne 25 Kasım)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-1954 Kelkit Belediyespor (Mersin)

14.00 1922 Konyaspor-GEMA Polimer Şile Yıldızspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Bayrampaşaspor-Orduspor 1967 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

11 Aralık Pazar:

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-23 Elazığ FK (Başpınar)

14.00 Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Kemal Kaynaş)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Turgutluspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Ergene Velimeşespor-Armoni Alanya Kestelspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor (Vakfıkebir İlçe)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Bergama Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Bergama 14 Eylül)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Osmanlı)

14.00 Kepez Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Kepez Hasan Doğan)

11 Aralık Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor (Hopa İlçe)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi (Muş Şehir)

14.00 Fatsa Belediyspor-Efeler 09 FK (Fatsa İlçe)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor (Dağılgan)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Niğde Anadolu FK-Osmaniyespor FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

11 Aralık Pazar:

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hatayspor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Beşiktaş Vodafone (Vefa)

12.00 Altay-Dudullu (Bağyurdu F.S)

14.00 ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)

B Grubu:

11 Aralık Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Konak Belediyespor (Zeytinköy 1 Nolu Saha)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Kireçburnu (Florya Metin Oktay Tesisleri)




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