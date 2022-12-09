Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)
19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Batman Petrolspor (Bolluca)
14.00 İnegölspor-Ankaraspor (İnegöl İlçe)
11 Aralık Pazar:
14.00 Menemen FK-Sivas Belediyespor (Menemen İlçe)
14.00 Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Isparta 32-Çorum FK (Isparta Atatürk)
14.00 Şanlıurfaspor-HES İlaç Afyonspor (11 Nisan)
14.00 Somaspor-Bursaspor (Soma Atatürk)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler (Düzce 18 Temmuz)
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
11 Aralık Pazar:
13.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (7 Ocak)
13.00 1461 Trabzon FK-Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 GMG Kastamonuspor-Kocaelispor (Gazi)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Diyarbekirspor-Sarıyer (Diyarbakır)
14.00 Adıyaman FK-Pazarspor (Adıyaman Atatürk)
14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Ankara Demirspor-Weecoins Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Bitexen Vanspor FK-Uşakspor (Van Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 52 Orduspor FK-Yomraspor (Yeni Ordu)
14.00 Çatalcaspor-Amasyaspor FK (Çatalca İzzettin)
11 Aralık Pazar:
14.00 Belediye Derincespor-Hacettepe 1945 (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Karşıyaka (Dumlupınar)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Nevşehir Gazi)
14.00 Edirnespor-BC Group Ağrı 1970 (Edirne 25 Kasım)
14.00 Entegre Solar Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-1954 Kelkit Belediyespor (Mersin)
14.00 1922 Konyaspor-GEMA Polimer Şile Yıldızspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Bayrampaşaspor-Orduspor 1967 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
11 Aralık Pazar:
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-23 Elazığ FK (Başpınar)
14.00 Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Kemal Kaynaş)
14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Turgutluspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)
14.00 Ergene Velimeşespor-Armoni Alanya Kestelspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor (Vakfıkebir İlçe)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Bergama Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Bergama 14 Eylül)
14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Osmanlı)
14.00 Kepez Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Kepez Hasan Doğan)
11 Aralık Pazar:
14.00 Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor (Hopa İlçe)
14.00 Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi (Muş Şehir)
14.00 Fatsa Belediyspor-Efeler 09 FK (Fatsa İlçe)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor (Dağılgan)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Niğde Anadolu FK-Osmaniyespor FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
11 Aralık Pazar:
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hatayspor (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Beşiktaş Vodafone (Vefa)
12.00 Altay-Dudullu (Bağyurdu F.S)
14.00 ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)
B Grubu:
11 Aralık Pazar:
12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Konak Belediyespor (Zeytinköy 1 Nolu Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
12.00 Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Kireçburnu (Florya Metin Oktay Tesisleri)
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