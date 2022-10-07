Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
7 Ekim Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
9 Ekim Pazar:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
1. Lig
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
2. Lig
Beyaz Grup:
9 Ekim Pazar:
15.30 Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk)
15.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Nazilli İlçe)
15.30 Arnavutköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
18.30 Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor (Zafer)
19.00 Batman Petrolspor-Esenler Erokspor (Batman Yeni Şehir)
19.00 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
19.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)
19.00 Isparta 32-Menemen FK (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup:
9 Ekim Pazar:
15.00 Etimesgut Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Adıyaman FK (Gazi)
15.00 Ankara Demirspor-1461 Trabzon FK (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Kırşehir Futbol-Pazarspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Serik Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Serik İsmail Oğan)
15.30 Sarıyer-Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 Kocaelispor-Fethiyespor (Darıca İlçe)
19.00 Bucaspor 1928-Weecoins Kırklarelispor (Yeni Buca)
19.00 Diyarbekirspor-İskenderunspor (Diyarbakır)
19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
3. Lig
1. Grup:
8 Ekim Cumartesi:
15.30 Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor (Çatalca İzzettin)
9 Ekim Pazar:
14.30 BC Group Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Hacettepe 1945 (Kelkit İlçe)
15.00 Amasyaspor FK-1922 Konyaspor (Merzifon İlçe)
19.00 Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eskişehirspor-Edirnespor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Kütahyaspor (Mersin)
19.00 52 Orduspor FK-Entegre Solar Elazığspor (Yeni Ordu)
2. Grup:
8 Ekim Cumartesi:
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Turgutluspor (Darıca İlçe)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.30 Bulvarspor-Karaman FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
9 Ekim Pazar:
14.30 Amberçay Eynesil Belediyespor-Bayrampaşa (Vakfıkebir İlçe)
14.30 Elazığ Karakoçan Fk-Orduspor 1967 (Elazığ Doğukent)
14.30 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Merkez Spor Kompleksi)
15.30 Ergene Velimeşespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kuşadasıspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
3. Grup:
8 Ekim Cumartesi:
15.00 Güneş Holding Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor (Osmanlı)
15.30 Efeler 09-Bursa Yıldırımspor (Adnan Menderes)
15.30 Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor (Bergama 14 Eylül)
9 Ekim Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Büyükçekmece Tepecikspor (Şile)
14.30 Osmaniyespor FK-Malatya Arguvanspor (7 Ocak)
14.30 Merkür Holding Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Erbaa İlçe)
14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Kepez Belediyespor (Siirt Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu FK-Fatsa Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
15.30 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor (Sapanca Atatürk)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.