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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.

Yunus Kaymaz   | 07.10.2022
Formula 1'de sıradaki durak Japonya

İstanbul

Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 341 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 237

3. Sergio Perez (Meksika): 235

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 576

2. Ferrari: 439

3. Mercedes: 373

4. McLaren: 129

5. Alpine: 125

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