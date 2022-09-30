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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e sekizinci, 1. ve 2. Lig'e yedinci, 3. Lig'e de beşinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 30.09.2022
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Futbolda Süper Lig'e sekizinci, 1. ve 2. Lig'e yedinci, 3. Lig'e de beşinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

2 Ekim Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding)

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (4 Eylül)

17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

Spor Toto 1. Lig

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

1 Ekim Cumartesi:

15.30 Somaspor-Tarsus İdman Yurdu (Soma Atatürk)

15.30 Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor (Vefa)

15.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Ankaraspor (Nazilli İlçe)

19.00 Batman Petrolspor-Sivas Belediyespor (Batman Yenişehir)

19.00 Menemen FK-Bitexen Düzcespor (Menemen İlçe)

19.00 Şanlıurfaspor-Bayburt Özel İdare (11 Nisan)

19.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Bursa Büyükşehir)

19.00 Isparta 32 Spor-Anagold 24 Erzincanspor (Isparta Atatürk)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zafer)

Kırmızı Grup:

1 Ekim Cumartesi:

15.00 GMG Kastamonuspor-Fethiyespor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Serik Belediyespor-Bucaspor 1928 (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir FK-Uşakspor (Kırşehir Ahi)

15.30 Kocaelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Darıca İlçe)

15.30 Sarıyerspor-Weecoins Kırklarelispor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 TECO Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 İskenderunspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Yeni Hatay)

19.00 Diyarbekirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)

TFF 3. Lig

1. Grup:

2 Ekim Pazar:

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Eskişehirspor (Faruk Çelik)

14.30 Entegre Solar Elazığspor-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Hacettepe 1945-Karşıyaka (Çubuk)

15.00 1922 Konyaspor-Yomraspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Nevşehir Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (3 Nolu Çim Saha)

15.30 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-1954 Kelkit Belediyespor (Şile)

15.30 Edirnespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)

15.30 Belediye Kütahyaspor-52 Orduspor FK (Dumlupınar)

2. Grup:

2 Ekim Pazar:

14.30 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Of İlçe)

14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Amberçay Eynesil Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Elazığ Karakoçan FK (Iğdır İlçe)

15.00 Karaman FK-Armoni Alanya Kestelspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadolu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Başpınar)

15.30 Bayrampaşaspor-Bulvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor (Kuşadası Özer Türk)

19.00 Orduspor 1967-Darıca Gençlerbirliği (Yeni Ordu)

3 Grup:

2 Ekim Pazar:

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor (Dağılgan)

14.30 Fatsa Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Fatsa İlçe)

14.30 Muş 1984 Muşspor-Niğde Anadolu FK (Muş Şehir)

14.30 Malatya Arguvanspor-Efeler 09 Spor FK (Yeşiltepe)

14.30 Artvin Hopaspor-Siirt İl Özel İdaresi (Hopa İlçe)

15.00 Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Kepez Hasan Doğan)

15.30 Bursa Yıldırımspor-Merkür Holding Erbaaspor (Minareli Çavuş)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Akhisarspor-Osmaniyespor FK (Spor Toto Akhisar)

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