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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Emrah Oktay   | 20.08.2021
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

22 Ağustos Pazar:

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi:

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Stadı henüz açıklanmadı)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

19.15 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

21.45 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Ağustos Pazar:

17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

21.45 Manisa-Denizlispor (Spor Toto Akhisar)

23 Ağustos Pazartesi:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

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