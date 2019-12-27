Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
114,182.10
Altın
1,507.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılıyor
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arasına girilecek.

Emrah Oktay   | 27.12.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Süper Lig 17. Hafta Programı

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

Yarın:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Medipol Başakşehir ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

Medipol Başakşehir ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Futbolda haftanın programı

TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı
Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina takımla çalıştı

Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları