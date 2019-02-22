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Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan  | 22.02.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)

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