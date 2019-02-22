Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)
Yarın:
13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.