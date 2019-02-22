'Ait olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü döneceğimize inanıyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Emre Akbaba'nın golünün ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilmesini eleştiren Terim, "İlk başta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsaytın günahları UEFA'nın boynunda. Bugün VAR sistemi kullanılsa en azından hakkımız yenmezdi. İlk vuran da ikinci vuran da ofsayt değildi." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü, "İlk maçta başlayan şeyler ikinci maçta da devam etti." değerlendirmesini yaparak, bundan sonrası için "Ligde ve kupadaki yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Teknik direktör Terim ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etmeleriyle ilgili olarak "Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, inançlı ve istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiç şüphesi olmasın." dedi.

Galatasaray'da Diagne'nin performansıyla ilgili bir soruya ise Terim, "Atak oynayan futbolculardan gol bekleriz ama futbol takım oyunu. Bazı oyuncularımızdan da daha fazla performans bekliyordum. Tek oyuncuya yüklenmemek gerekir. Diagne önemli işler yapacak diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Emre Akbaba'nın da takım için çok önemli ve bu futbolcudan beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Emre'yi kazanmak istiyorum. Uzun zaman olmaması bizim için büyük bir talihsizlikti. Emre çok önemli ve çok işimizi görebilecek bir futbolcu. Ürkekliği ve fizik eksikliği var. Ama öyle maçlar oynuyoruz ki, geriye dönmemek için çok dikkat ediyoruz. Emre'yi kazanmak istiyorum. Üzerine gideceğiz. Bize çok şeyi değiştirir. Artık, ne olursa olsun bir an evvel görelim durumundayız."

Öte yandan Terim, İtalya'da çalıştığı dönemlerden eski talebeleri Nuno Gomes ve Rui Costa'nın olmasından dolayı "duygusal baktığı" Benfica'nın iyi ve bu turnuvayı kazanabilecek bir takım olduğunu" söyledi.







