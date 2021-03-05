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Spor, Futbol

Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama kuralına açıklık getirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.03.2021
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı

Ankara

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 135. IFAB Yıllık Genel Kurulu, video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde bazı değişikliklere gidildi ve kuralın uygulanışı açıklığa kavuşturuldu.

Elle oynama pozisyonlarının yorumlanmasının, hatalı uygulamalar nedeniyle her zaman tutarlı olmadığı konusunda uzlaşan üyeler, bir oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşunun ihlal olmadığını doğruladı.

Vücudu "doğal olmayan şekilde büyüten" el/kol kriteri açısından hakemlerin, hareketin ihlal olup olmadığını belirlemede muhakemelerini kullanmayı sürdürmesi gerektiği kararlaştırıldı.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse, bunun artık kural ihlali sayılmaması yönünde karar alındı.

Elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle ifade edildi:

"Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

Oyuncular, antrenörler ve hakemlerin, değişikliklere alışması için kuralların 1 Haziran yerine 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesine olanak tanındı. Fakat arzu eden federasyonların, daha önce belirlenen tarihte değişiklikleri hayata geçirebileceği de belirtildi.

Kafa çarpışmalarında değişiklik kuralı 2022'ye kadar denenecek

Kurulun aldığı karar doğrultusunda, kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralına ilişkin denemeler, 2022'nin ağustos ayına kadar devam edecek.

IFAB, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncuların, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilmesi ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilmesine imkan tanımak istiyor.

Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takımın da maç sırasında bu uygulamadan faydalanması ön görülüyor.

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