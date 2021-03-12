Futbolda 30. haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanaklar Spor Kompleksi)
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
14 Mart Pazar:
13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon (Devrek İlçe)
14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe)
14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer)
14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli)
14.00 Çorum-Sancaktepe (Çorum Şehir)
14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor (Gümüşhane Yenişehir)
Kırmızı Grup
14 Mart Pazar:
14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)
14.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)
14.00 Mamak-Vanspor (Çubuk İlçe)
14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
Misli.com 3. Lig
4. Grup
21. Hafta
Yarın:
14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.