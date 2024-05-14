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Spor, Futbol

Futbolda 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Dilek Erol  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Futbolda 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

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