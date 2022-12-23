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Spor, Futbol

Futbolda 2022-2023 sezonu kulüp lisans süreci sonuçlandı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

Ercan Çakar   | 23.12.2022
Futbolda 2022-2023 sezonu kulüp lisans süreci sonuçlandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK, Serik Belediyespor ve Somaspor'a üçer puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve hali kriterlere göre inceledi.

Kurul, incelemeler neticesinde Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor, Gaziantep FK, Hangikredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'den Altınordu, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Vanspor, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekirspor, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdmanyurdu, Teco Karacabey Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a ulusal lisans verdi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto Süper Lig'den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen FK, Serik Belediyespor ve Somaspor'a üçer puan tenzili cezası verdi.

Böylece 2022-2023 sezonu kulüp lisans ve finansal fair play süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 48'i ulusal lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA lisansı aldı.

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