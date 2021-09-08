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Spor, Futbol

Futbolda 2021-2022 kulüp lisans süreci tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den 37 kulübe Ulusal Lisans verdi.

Emrah Oktay   | 08.09.2021
Futbolda 2021-2022 kulüp lisans süreci tamamlandı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı 3. ve son değerlendirmede Süper Lig'den 8, TFF 1. Lig'den 12 ve TFF 2. Lig'den 17 kulübe Ulusal Lisans verilmesine hükmetti.

İncelemeler neticesinde Süper Lig'den Altay, Atakaş Hatayspor, Gaziantep, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den Balıkesirspor, Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Menemenspor, ve Tuzlaspor, TFF 2. Lig'den Akhisarspor, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Afjet Afyonspor, Etimesgut Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Turgutluspor, Sakaryaspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Tarsus İdman Yurdu, Teco Karacabey Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor kulüpleri lisans almaya hak kazandı.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 2. Lig temsilcisi Eskişehirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, 1 Eylül'de TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda GMG Kastamonuspor Kulübünün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurması sebebiyle, kulübün 2021-2022 lisans başvuru sürecinin durdurulmasını kararlaştırdı.

2021-2022 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 59'u ulusal lisans almış oldu. Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i de UEFA Lisansı aldı.

Daha önce lisans alan kulüpler

Kurulun ilk ve ikinci aşamada verdiği lisanslar şöyle:

UEFA Lisansı, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivaspor, Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı.

Ulusal Lisans: Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor, Altınordu, Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor, Anagold Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa, Niğde Anadolu, Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum , Ergene Velimeşespor, İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Pazarspor, Sivas Belediyespor ve Uşakspor.


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