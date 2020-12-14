Futbol: Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'de tamamlanan 12. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Zirvenin yakın takipçilerinden Galatasaray bay geçtiği haftayı 2. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 12. haftada puan alamadı.
Sonuçlar:
Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 3-2
Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-2
MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 4-3
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 0-1
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Puan durumu
Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|15
|26
|2.GALATASARAY
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|12
|23
|3.FENERBAHÇE
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|6
|23
|4.BEŞİKTAŞ
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|2
|19
|5.GÖZTEPE
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|6
|18
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|3
|18
|7.KASIMPAŞA
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|1
|18
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|0
|18
|9.FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|5
|17
|10.YENİ MALATYASPOR
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|1
|16
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|4
|15
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|14.TRABZONSPOR
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|-3
|14
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|-4
|14
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|-3
|11
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|-8
|11
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|-6
|10
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|-10
|9
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|-11
|6
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|-8
|5
Gelecek haftanın programı
Ligin 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.